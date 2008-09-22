Boeing Maschinisten in dritter Streikwoche

Die Maschinisten von Boeing befinden sich schon in der dritten Streikwoche. Gemäss Schätzungen von Analysten hat Boeing dadurch bereits mehr als USD 1 Miliarde verloren.

Es wurden keine neuen Gespräche zwischen dem Unternehmen und der Gewerkschaft IAM anberaumt. Die Streikenden in den Anlagen sind erstaunlich optimistisch und vertreiben sich die Zeit mit dem Grillieren von Steaks.

Einige der Gewerkschaftsmitglieder verstehen indes, dass Boeing ihre internationalen Bestellungen auch international fertigen will. Sie vermuten, dass der Streik auch wegen dem schönen Wetter durchgeführt wird. Dank der Arbeitsniederlegung können die Maschinisten die Spätsommertage mit ihren Familien verbringen.