Hello führt Airbus A320 ein

Die Schweizer Fluggesellschaft Hello wird in den nächsten drei Monaten ihre MD-90 Flotte mit Airbus A320 Maschinen ersetzen.

Der erste A320 steht in Manila bereit und wird voraussichtlich im November den Liniendienst bei Hello aufnehmen und die Ablösung der bewährten MD-90 einleiten. Am 30. Januar 2011 ist ein Abschiedsrundflug mit dem MD-90 geplant, der den Kunden einen schönen Alpenrundflug ab Zürich verspricht. Momentan wird der erste Airbus A320, das neue Flagschiff von Hello, in Manila für die Basler Fluggesellschaft bereit gemacht, kürzlich wurde die Maschine mit der neuen Bemalung und der Kennung HB-JIZ vorgestellt. Für die Wartung der A320 Flotte hat Hello mit SR Technics neue Verträge unterzeichnet, die bis 2016 laufen werden und für eine reibungslose Eingliederung der neuen Flugzeuge mitsorgen werden.