Happy New Year!

Liebe Leser, liebe Flugzeugfreunde, wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins Neue Jahr!

Das ganze FliegerWeb Team wünscht Ihnen ein glückliches Neues Jahr! Viel Freude in ihrem Beruf, bei Ihrem Hobby und viele sichere Flügen und was wohl das Wichtigste ist, eine gute Gesundheit! Die ersten Flieger wünschten sich für ihre Flugabenteuer! In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein erfolgreiches und sicheres 2012! Herzlichst Grüsst Robert Kühni und das ganze Team!