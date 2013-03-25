Vueling mit neuem Ziel ab Hamburg

Ab Samstag, den 23. März 2013, gibt es eine direkte Flugverbindung zwischen Hamburg und Florenz.

Die spanische Airline Vueling startete ihren Erstflug in die italienische Stadt um 12:25 Uhr. Ab dem 23. März wird die neue Nonstop-Strecke drei Mal wöchentlich angeboten. Bisher wird Florenz von keiner anderen Airline ab dem Hamburg Airport bedient. Auf der neuen Strecke werden Maschinen vom Typ Airbus A320 eingesetzt. „Wir begrüßen das Engagement von Vueling am Hamburg Airport sehr. Florenz ist eine ideale Ergänzung in unserem Streckennetz. Wir sind sicher, dass die Verbindung gut angenommen wird“, sagt Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport.