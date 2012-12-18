Hamburg Airport ist startklar zu den Weihnachtsferien

Auch in diesem Jahr zieht es viele Norddeutsche über Weihnachten und den Jahreswechsel in die Ferne. Von Freitag, 21. Dezember, bis Montag, 24. Dezember, rechnet Hamburg Airport mit rund 50.292 Passagieren, das sind 8,6 Prozent mehr als im Vorjahr.