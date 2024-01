Hamburg Airport präsentiert solide Passagierzahlen

Airbus A380 Emirates in Hamburg (Foto: Hamburg Airport)

Der Flughafen Hamburg konnte im vergangenen Jahr insgesamt 13,6 Millionen Passagiere abfertigen, damit liegt der Hamburg Airport noch 22 Prozent unter dem Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019.

Der Luftverkehr erholt sich weiter: Im Jahr 2023 ist die Nachfrage nach Flugreisen am Hamburg Airport erneut gestiegen. Im Vergleich zu 2022, dem ersten Jahr ohne Corona-Beschränkungen, ist das Passagieraufkommen um zirka 22 Prozent gestiegen, von 11,1 Millionen (2022) auf rund 13,6 Millionen Fluggäste im Jahr 2023. Besonders positiv: Die Flugzeugauslastung liegt bei 80 Prozent und somit über dem Vorkrisenniveau (2019: 77,8 Prozent). Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, setzen die Airlines ab Hamburg zudem größere Flugzeugmodelle mit einer höheren Passagierkapazität ein. Im nächsten Jahr rechnet der Flughafen erneut mit einem Wachstum.

Starke Nachfrage nach Urlaubsreisen

2023 sind die Passagierzahlen am Hamburger Flughafen von einer deutlich gestiegenen Nachfrage geprägt. Im Vergleich zum Vorjahr haben 22 Prozent mehr Passagiere eine Flugreise ab oder nach Hamburg angetreten. Dabei brach ein Großteil von ihnen in den Urlaub oder zu Familie bzw. Freunden auf. Der Anteil an Privatreisenden lag bei knapp unter 80 Prozent. Der Anteil an Businessreisenden liegt unterdessen etwas über 20 Prozent.

Die starke Nachfrage nach Urlaubsreisen zeigte sich nicht nur in der Hauptreisezeit von Juni bis August. Auch im Herbst hat viele Norddeutsche die Reiselust gepackt, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schulferien. Und so entwickelte sich der Oktober nach einem starken Sommer zum absoluten Rekordmonat seit Corona – mit gleich drei Höchstwerten: Neben dem Monatsrekord (1,45 Millionen Passagiere im Oktober 2023) verzeichnete der Flughafen auch einen neuen Wochenhöchstwert mit 342.000 Fluggästen sowie den stärksten Tag am Freitag, 13. Oktober 2023, mit 56.500 Passagieren. Trotz der positiven Entwicklung: Um das Passagierniveau von 2019 (17,3 Millionen) zu erreichen, fehlen noch rund 22 Prozent.

Verkehrszahlen im Überblick

Mit rund 120.300 Starts und Landungen hat sich die Gesamtzahl der Flugbewegungen 2023 um rund 9,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht (2022: 109.600 Starts und Landungen; 2019: rund 155.200 Starts und Landungen). Als Reaktion auf die starke Nachfrage setzen die Fluggesellschaften in Hamburg zudem größere Flugzeuge mit einer höheren Sitzplatzkapazität ein. Dadurch stieg die durchschnittliche Anzahl an Sitzen pro Flug von 160 (2022) auf 163, 2019 waren es 159. Besonders positiv: Die Flugzeuge, die ab oder nach Hamburg reisten, sind immer stärker ausgelastet. Im Schnitt waren 80,1 Prozent der Sitzplätze belegt, das entspricht einem Plus von 4,6 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr (2022: 75,5 Prozent). Die Zahl der Passagiere pro Flug lag 2023 durchschnittlich bei 130 Gästen, im Vorjahr waren es 121 (2022).

Christian Kunsch, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport: „Die Fluggesellschaften planen effizienter und stimmen ihr Angebot heute genaustens auf die Nachfrage ab. Dadurch werden die Kapazitäten bestmöglich ausgeschöpft und mit einem Flug heute deutlich mehr Fluggäste transportiert, was ein positives Signal für eine nachhaltigere Luftfahrt darstellt. Diese Entwicklung ist ganz im Sinne der ambitionierten Klimaschutzziele von Hamburg Airport.“

Ausblick 2024: Positive Verkehrsentwicklung

Im nächsten Jahr rechnet der Hamburger Flughafen aktuellen Prognosen zufolge mit rund 14,3 Millionen Passagieren – gegenüber 2023 wäre das ein Plus von zirka 5 Prozent.

„Die Entwicklung der Verkehrszahlen lässt mich zuversichtlich in die Zukunft blicken. Auch im nächsten Jahr rechnen wir mit einem Wachstum, es geht weiter aufwärts. Dass besonders die Urlaubsreisenden nach der Pandemie so schnell zurückgekehrt sind, zeigt ganz deutlich das Fernweh und den Wunsch nach Mobilität der Menschen. Schon heute können wir unseren Passagieren nahezu ein ähnlich starkes Streckennetz wie 2019 präsentieren, was mich besonders freut. Mit Bekanntgabe vieler neuen Direktziele innerhalb Europas und der neuen Langstreckenverbindung Hamburg-Doha endete das Jahr 2023 am Hamburg Airport mit erfreulichen Nachrichten für uns, aber auch für die Reisenden, denen im neuen Jahr noch mehr Möglichkeiten offenstehen werden“, sagt Christian Kunsch, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburger Flughafen.

