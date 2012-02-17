Ethiopian ist Q400 Kunde bei Bombardier

An der Singapore Airshow lüftete sich am Mittwoch ein weiteres Geheimnis, Ethiopian Airlines bestätigte den Kauf von weiteren fünf Q400 NextGen Turbopropeller Verkehrsflugzeugen.

Der Auftragswert wurde durch Bombardier mit 160 Millionen US Dollar beziffert, zwei der neu gekauften Q400 werden direkt durch Ethiopian Airlines betrieben und drei Maschinen werden durch ASKY Airlines ab Togo im Auftrag von Ethiopian operiert. Mit diesem Folgeauftrag erhöht Ethiopian ihren Q400 Bestand auf dreizehn Maschinen.