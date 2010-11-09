SpiceJet finalisiert Boeing 737 Bestellung

Die indische Low Cost Fluggesellschaft SpiceJet hat bei Boeing den kauf von dreissig Boeing 737-800 Verkehrsflugzeugen abgeschlossen.

Der Auftrag wurde bereits ende Juli 2010 bekannt gegeben und jetzt abgeschlossen. Der Marktwert dieser Bestellung entspricht einer Summe von 2,3 Milliarden US Dollar. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Delhi will die 30 Boeing 737-800NG zwischen 2014 und 2018 in Betrieb nehmen und damit ihre Flotte auf rund 60 Maschinen erweitern.