Bombardier Q400 NextGen

flybe Bombardier Q400 (Foto: Bombardier)

Bombardier Q400 NextGen, Land: Kanada Bei dem Bombardier Q400 NextGen handelt es sich um ein modernes Kurzstreckenverkehrsflugzeug, das mit 78 Passagieren von kürzesten Pisten aus sehr wirtschaftlich betrieben werden kann. Die Q400 NextGen ist die neuste Weiterentwicklung aus dem bewährten Dash 8. Spannweite: 28,42 m, Länge: 32,84 m, Geschwindigkeit: 667 km/h.

Bei dem Q400 handelt es sich um eine Weiterentwicklung aus dem bewährten Dash-8 Turboprop Verkehrsflugzeug von de havilland aus Kanada. Heute werden die Maschinen durch Bombardier gebaut. Als Nachfolgemaschine der Dash 8Q-400, die am 21. November 1997 zum Erstflug abhob, wurde 2009 die Q400 NextGen auf den Markt gebracht. Bei der Q400 NextGen handelt es sich um einen Hochdecker, der durch zwei moderne PW150A von Pratt & Whitney angetrieben wird. Die Konfiguration lässt eine flexible Operation von kurzen Pisten zu, so kann die Q400 mit bis zu 78 Fluggästen von kurzen Pisten aus Entfernungen von mehr als 1000 Kilometern überbrücken. Die Betriebskosten der Q400 NextGen gehören zu den niedrigsten aller Kurzstreckenflugzeuge, die Kosten konnten durch längere Wartungsintervalle gegenüber des Vorgängermusters noch weiter gesenkt werden. Weltweit setzen viele Regionalfluggesellschaften auf die bewährten zweimotorigen Q400 Verkehrsflugzeuge. Von allen Dash 8 Varianten wurden bereits mehr als 1050 Maschinen gefertigt.

Bombardier Q400 NextGen (Foto: Bombardier)

Technische Daten: Bombardier Q400 NextGen

Technische Daten: Bombardier Q400 NextGen

Hersteller: Bombardier

Verwendung: Kurzstreckenverkehrsflugzeug

Antrieb: Zwei Pratt and Whitney Canada Corp. PW150A

Schubkraft: Maximal 2 x 5071 PS

Propeller: Dowty Modell R408 sechs Blätter

Propellerdurchmesser: 4,11 Meter

Besatzung: 2 Piloten, 2 - 3 Flight Attendants

Anzahl Passagiere: 68 - 78

Länge: 32,84 m Spannweite: 28,42 m Höhe: 8,34 m Flügelfläche: 63,08 m2 Kabinendurchmesser: 2,51 m Maximales Startgewicht (MTOM): 29.257 kg Maximales Landegewicht (MLM): 28.009 kg Leergewicht (DOM): 17.185 kg Maximale Nutzlast (Max Payload): 8670 kg Treibstoffkapazität Standard: 6526 Liter Öl Kapazität: 30 Liter Normale Fluggeschwindigkeit: 648 km/h Maximale Geschwindigkeit: 360 kts, 667 km/h Maximale Reiseflughöhe: 25.000 Fuss, 7.620 Meter FAR Startstrecke MTOM: 1402 Meter FAR Landestrecke MLM: 1287 Meter Startstrecke für Sektorlänge von 925 km: 1134 Meter Landestrecke für Sektorlänge von 925 km: 1030 Meter Reichweite mit 70 Passagieren: 1362 NM, 2522 KM

MTOM: Maximum Design Takeoff Mass, MLM: Maximum Design Landing Mass, DOM: Dry Operating Mass, MZFM: Maximum Design Zero Fuel Mass