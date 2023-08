Gatwick Verkauf wahrscheinlich

BAAs Ziel, den Flughafen London Gatwick vor Ablauf der zweijährigen Frist verkaufen zu können, scheint endlich greifbar nah zu sein.

Es wird angenommen, dass die Besitzerin des City Flughafens, Global Infrastructure Partners, das Rennen um London Gatwick machen wird. Sie hatte sich mit ihrem Angebot in der Höhe von £1,66 Milliarden in die Pole Position gebracht. Berichten zufolge will BAA den Verkauf vor dem 19. Oktober 2009 unter Dach und Fach haben, dann läuft der von der Aufsichtsbehörde gesetzte Termin zum Verkauf von Gatwick, Stansted und Edinburg oder Glasgow aus. BAA selber streitet ab, dass die Entscheidung bereits gefällt sei. Sie führe weiterhin Gespräche mit einigen Interessenten.