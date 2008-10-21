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Garuda verschiebt Expansionspläne

21.10.2008 PSEN
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Garuda Indonesia soll angedeutet haben, dass sie den geplanten Ausbau ihres internationalen Netzwerkes aufgrund der Wirtschaftslage verschieben will.

CEO Emirsyah Satar kündigte an, dass man erst nach der Auswertung des Ausmasses der Krise definitiv über künftige Streckenerweiterungen entscheiden werde. Garuda bedient zurzeit Destinationen in Japan, Südkorea, China sowie in Australien und im Mittleren Osten. Während die internationalen Expansionspläne vorerst auf Eis gelegt werden, sieht die Airline Potential im einheimischen Markt.

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