Flugzeugentführung im Sudan

Kurz nach dem Start in Njala im Süden der Unruheprovinz Darfur wurde eine Boeing 737, die nach Khartum fliegen wollte, entführt.

Der mit einem Messer bewaffnete Entführer forderte die Piloten auf nach Frankreich zu fliegen, da der Treibstoff wohl nicht ausreichte, liess sich der Entführer zu einer Landung in Libyen überreden. Die Boeing 737 mit 95 Insassen an Bord ist im Süden von Libyen in Kufra gelandet, um auf Geheiss des Entführers aufgetankt zu werden. Momentan liegen noch keine weiteren Informationen vor. Die 737 wird von der sudanesischen Sun Air betrieben. Ergänzung: Scheinbar sind drei Entführer einer Rebellengruppe an Bord und wollen ihren Flug nach Paris fortsetzten. Update 27. 08. 08: Nach einem Bericht der Deutschen Welle haben sich die zwei HiJackers der Boeing 737 von Sun Express ergeben und beendeten somit die Entführung der Maschine. Bereits am späten Nachmittag haben sie die Passagiere frei gelassen. Als Vermittler wirkte der Pilot. An Bord befanden sich neben den 95 Passagieren auch 7 Besatzungsmitglieder.