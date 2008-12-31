Copa Airlines kauft weitere Boeing 737 Flugzeuge
31.12.2008 RK
Die Fluggesellschaft Copa Airlines aus Panama bestellte bei Boeing vier weitere Boeing 737-800 der nächsten Generation.Copa Airlines gab zusammen mit Boeing die Bestellung von vier weiteren Boeing 737-800 Next Generation Kurzstreckenjets bekannt. Die Flugzeuge werden im Verlauf der nächsten drei Jahre an Copa Airlines geliefert. Copa erhöht ihre Bestellungen bei Boeing von neuen Maschinen auf nunmehr 13 Flugzeuge der modernsten 737 Serie. Die Fluggesellschaft aus Südamerika betreibt momentan 27 Boeing 737 und 15 Embraer 190. Die neuen Boeing 737-800 werden bei der Airline für 160 Fluggäste ausgelegt sein. Link: Copa Airlines Haben Sie die Flieger Wochenschau von FliegerWeb schon gesehen?