Malaysia Airlines kauft Boeing 737 Jets

Die asiatische Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Kuala Lumpur bestellt bei Boeing 35 Boeing 737 Flugzeuge der neusten Generation.

Boeing und Malaysia Airlines haben gestern in Farnborough eine Bestellung über 35 Boeing 737-800 Next-Generation bekannt gegeben. Die Bestellung hat einen Marktwert von mehr als 2,6 Mrd. US Dollar. Die Fluggesellschaft aus Malaysia hat zudem Kaufrechte für weitere 20 Boeing 737-800 der nächsten Generation erworben. Mit dieser Bestellung wurde die Marke von 8.000 Bestellungen für die 737 überschritten.