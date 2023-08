Sun Country ernennt CFO der AirTran zum neuen CEO

Sun Country Airlines (SCA) beendete gestern die 10-monatige Suche nach einem neuen Geschäftsführer (CEO) und ernannte auf den 10. März Stan Gadek, kaufmännischer Geschäftsführer (CFO) der AirTran, zum neuen Präsidenten und CEO.