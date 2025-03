SWISS erzielt das zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte

Swiss Airbus A330-300 (Foto: Swiss)

SWISS erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 ein operatives Ergebnis von 684 Millionen Franken und erzielte damit das zweitbeste Jahresresultat ihrer Unternehmensgeschichte.

Die operativen Erträge in Höhe von 5,6 Milliarden Franken lagen 6 Prozent über Vorjahr und damit so hoch wie noch nie. SWISS begrüsste 2024 rund 18 Millionen Passagiere an Bord. Das sind 9,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahlen belegen: SWISS ist stark, stabil und gesund. Dieses gute Resultat ist wichtig. Es ermöglicht SWISS wichtige Investitionen in ihr Produkt und in die Pünktlichkeit. Aus dieser starken Position kann SWISS auch ihre Pionierrolle in den Bereichen Innovationen und Nachhaltigkeit weiter ausbauen.

Swiss International Air Lines (SWISS) verzeichnet für 2024 ein gutes Resultat und knüpft mit dem zweitbesten Ergebnis ihrer Geschichte in Höhe von 684 Millionen Franken an das Rekordjahr 2023 (718 Millionen Franken) an. Insgesamt hat SWISS im Geschäftsjahr 2024 operative Erträge in Rekordhöhe von 5,6 Milliarden Franken (2023: 5,3 Milliarden Franken) erwirtschaftet. Damit lagen sie um rund 6 Prozent über dem Rekordjahr 2023. Auch die Profitabilität ist weiterhin solide. Die Adjusted EBIT-Marge betrug 2024 12,1 Prozent; das sind 1,4 Prozentpunkte weniger als 2023.

Das operative Ergebnis des vierten Quartals lag mit 179 Millionen Franken (Vorjahresperiode: 103 Millionen Franken) um 74 Prozent über Vorjahr. Die operativen Erträge wiederum stiegen um 7 Prozent auf 1,4 Milliarden Franken (Vorjahresperiode: 1,3 Milliarden Franken).

Jens Fehlinger, CEO von SWISS, ordnet ein: «Das Ergebnis zeigt deutlich: Wir haben ein finanziell gesundes, starkes und stabiles Unternehmen. Das gute Ergebnis ist die Summe einer grossartigen Teamleistung aller Mitarbeitenden. Dafür gebührt ihnen mein grosser Dank. Dieses gute Resultat kommt auch unseren Kundinnen und Kunden zugute. Wir investieren während den kommenden fünf Jahren rund eine Milliarde Franken pro Jahr in ein erstklassiges Reiseerlebnis – am Boden und in der Luft. Wir stärken die Stabilität und Pünktlichkeit unseres Flugbetriebs und investieren weiter in die Nachhaltigkeit. Und wir tun all das aus einer Position der Stärke. Nur ein gesundes Unternehmen kann in die Zukunft investieren – in Innovation, in exzellente Produkte und in mehr Nachhaltigkeit. Genau das tun wir für die Kundinnen und Kunden sowie für unsere Mitarbeitenden. Damit unterstreichen wir unseren Anspruch, als Premiumairline die Schweiz mit der Welt zu verbinden und einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz zu leisten.»

Kosten- und Ertragsseite bleiben weiter im Fokus

SWISS verzeichnet 2024 ein gutes finanzielles Resultat. Das Unternehmen ist stabil und stark. Der leichte Rückgang des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr hat mehrere Gründe: SWISS spürt aufgrund des allgemeinen Kapazitätswachstums im Markt einen zunehmenden Druck auf die Durchschnittserlöse. Längere Standzeiten der Kurzstreckenflotte (vor allem aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit von Ersatzteilen der Triebwerke) belasten die Effizienz der Produktion. Ausserdem ist SWISS einem hohen Kostendruck ausgesetzt. Ohne verschiedene Einmal-Effekte, die sich positiv auf die Ertragsentwicklung auswirkten, wäre der Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahr höher ausgefallen. Dennis Weber, CFO von SWISS, erklärt: «Das Ergebnis zeigt, die Menschen wollen reisen. Die Nachfrage ist hoch, besonders auch in den Premium Klassen. Insbesondere die SWISS Business und SWISS Premium Economy erfreuen sich grosser Beliebtheit. Und auch der touristische Verkehr boomt. Der Geschäftsreiseverkehr dagegen blieb auf Vorjahresniveau stabil. Mit einer Adjusted EBIT-Marge in Höhe von 12,1 Prozent liegen wir zwar auf einem guten Niveau. Um in einem wettbewerbsintensiven Markt vorne zu bleiben, müssen wir jedoch investieren. Diese Investitionen müssen verdient werden. Angesichts des anhaltenden Kostendrucks müssen wir dafür weiter an unserer Effizienz arbeiten.»

Stabiler und pünktlicher Flugbetrieb – Anstrengungen gehen weiter

SWISS hat im vergangenen Jahr gut 9 Prozent mehr Flüge durchgeführt und insgesamt mehr Passagiere befördert. Trotz anhaltender Engpässe in der Flugsicherung, Luftraumsperrungen aufgrund geopolitischer Rahmenbedingungen und wetterbedingten Beeinträchtigungen konnte die Pünktlichkeit im Jahresdurchschnitt um gut 4 Prozentpunkte auf 65 Prozent gesteigert werden. Der Trend zeigt also in die richtige Richtung. Allerdings zeigen die flugstarken Monate, wie beispielsweise im Sommer, dass SWISS hier weiter Verbesserungspotential hat. Oliver Buchhofer, COO von SWISS: «Unsere zahlreichen Massnahmen zur Verbesserung der Pünktlichkeit und Reduktion von Unregelmässigkeiten zeigen erste Erfolge – beispielsweise durch die engere Zusammenarbeit mit Swissport in Zürich. Trotzdem gab es im vergangenen Jahr noch zu viele Störungen. Das spüren wir nicht nur in den Kosten, sondern vor allem auch im Kundenfeedback. Zu Recht: Unsere Gäste erwarten exzellenten Service und dafür muss das Fundament stimmen: Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und schnell sowie zuverlässig geliefertes Gepäck. Daran arbeiten wir weiter und wollen besser werden. Aus eigener Kraft, dort wo wir es beeinflussen können. So investieren wir zum Beispiel neu in ein Team von sogenannten Turnaround Managern, welche in Zürich durch wirksamere Koordination die Abfertigung unserer Flugzeuge beschleunigen. Aber auch mit unseren Systempartnern wie dem Flughafen oder der Flugsicherung. Der Schulterschluss muss noch enger werden.»

Als Highlight des Jahres und wohl auch in der Geschichte von SWISS begrüsst SWISS im Sommer den ersten Airbus A350. Er ist bereits in der Endmontage in Toulouse und wird bald zu seinen ersten Flügen abheben. Bei SWISS laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren; Piloten und Kabinenbesatzungen sowie Technikerinnen und Techniker sind bereits im Training.

SWISS Senses – Verbesserungen unseres Produkts werden schrittweise spürbar

Im vergangenen Jahr hat SWISS ihr Angebot an Destinationen ausgebaut. Mit Washington, Toronto und Seoul kamen auch drei neue Langstreckendestinationen hinzu. Aber auch das Angebot von Genf aus wurde gestärkt; namentlich mit dem Ausbau der Frequenzen nach Athen, Marrakesch, Valencia oder Malaga. 2024 stand also auch in Sachen Destinationen und Flügen deutlich im Zeichen von Wachstum. 2025 geht es nun darum, das Netzwerk zu stabilisieren und weiter an der Qualität zu arbeiten.

2025 führt SWISS schrittweise «SWISS Senses» auf den Langstreckenflügen ein. Dieser Fächer an Massnahmen spricht alle Sinne an. SWISS Gäste sollen das neue Produkt sehen, hören, riechen, fühlen und schmecken. Die Innovationen umfassen ein komplett überarbeitetes Kabinendesign mit modernen Sitzen in allen vier Reiseklassen, neue Servicekonzepte und Produkte. Dazu gehören beispielsweise ein erweitertes Angebot an Getränken und Essen in allen Klassen sowie neue Bettwäsche und wiederverwendbares Geschirr in der SWISS Economy. Und für die Nase der SWISS Signature-Duft «Alpine Valley», beispielsweise als Handlotion oder Erfrischungstuch. Auch auf der Kurzstrecke investiert SWISS. USB-Anschlüsse auf der A320 Familie sowie Internet an Bord werden bereits heute schrittweise eingebaut. Heike Birlenbach, CCO von SWISS: «2025 ist ein historisches Jahr für SWISS. Wir investieren grosse Summen, die ein Feuerwerk an Neuerungen für unsere Kundinnen und Kunden mit sich bringen. Wir sind uns bewusst, dass unsere Gäste lange auf die dringend notwendigen Produktverbesserungen warten mussten. Diese sollen ab dieser Woche schrittweise spürbar werden. Auch wenn wir uns bei den neuen Sitzen auf der Langstrecke noch etwas gedulden müssen, werden mit jedem Flug auf dem neuen A350 rund 250 Passagiere von den neuen Vorzügen profitieren. All diese Investitionen werden für unsere Gäste sehr spürbar werden und SWISS einen deutlichen Schritt nach vorne bringen.»

Swiss WorldCargo stärkte Marktpräsenz

Luftfracht bleibt ein zentraler Bestandteil des Schweizer Exportgeschäfts: Jeder zweite Exportfranken verlässt das Land per Flugzeug. Auch 2024 spielte das Cargo-Geschäft eine wichtige Rolle für SWISS.

Swiss WorldCargo erweiterte ihr Serviceangebot und mit der Erweiterung des Streckennetzes – insbesondere mit Seoul – konnten neue Märkte bedient werden. Dies stärkte die Anbindung der Schweiz an den globalen Handel. Insgesamt transportierte Swiss WorldCargo rund 305.000 Tonnen Fracht, ein Wachstum von +14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Fokussierung auf hochwertige Transportlösungen machte sich weiter bezahlt. Der Anteil von Spezialfracht wie beispielsweise Edelmetalle, Banknoten und Pharmaprodukte stieg im Jahr 2024 auf über 50 Prozent.

Mehr Angebot – mehr Passagiere

Insgesamt hat SWISS im Geschäftsjahr 2024 rund 18 Millionen Passagiere transportiert, das sind 9,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Anzahl der Flüge stieg um 9,1 Prozent auf über 142.000. Die durchschnittliche Auslastung aller SWISS Flüge lag mit 84,1 Prozent 0,4 Prozentpunkte unter Vorjahr. Die angebotenen Sitzkilometer auf dem gesamten Streckennetz nahmen um 10,1 Prozent zu. Die verkauften Sitzkilometer stiegen um 9,6 Prozent.

SWISS