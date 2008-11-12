AirBaltic transportierte 2 Millionen Passagiere
12.11.2008 PSEN
Zum ersten Mal hat die lettische AirBaltic die Zwei-Millionen-Grenze bei den Passagierzahlen gesprengt.
Zum ersten Mal hat die lettische AirBaltic die Zwei-Millionen-Grenze mit den Passagierzahlen gesprengt.
Im Monat Oktober transportierte die Airline 235.598 Personen, 22% mehr als im Vorjahresmonat. Insgesamt hat die AirBaltic in den ersten zehn Monaten 2.207.215 Passagiere gezählt, ebenfalls eine Steigerung um 31% im Vergleich zum letzten Jahr. Im Oktober wickelte die Airline 4.341 Flüge ab (+23%), seit Anfang Jahr bis Ende Oktober waren es sogar 32% mehr, nämlich 40.154. Die Auslastung lag bei 62%. 86% der AirBalticFlüge flogen pünktlich, das heisst, mit einer Verspätung von höchstens 15 Minuten.