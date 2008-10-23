AirBaltic erweitert Streckennetz

Air Baltic wird am Morgen, dem 24. Oktober 2008, von Riga nach Dubai fliegen. Die Flüge werden mit einer Boeing 757-200 geflogen.

Die Flüge von Riga nach Dubai werden jeweils am Montag und Freitag geflogen, die Flugzeit beträgt jeweils rund 6 Stunden und 15 Minuten. Ab dem 26.Oktober wird airBaltic zudem einen Direktflug von Riga nach Amsterdam anbieten, diese Tagesverbindung wird mit einer Boeing 737-500 angeboten und wird durchschnittlich 2 Stunden 20 Minuten dauern.