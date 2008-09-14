Flugzeug Absturz in Russland

Heute Morgen ist eine Boeing 737 im westlichen Teil Russlands abgestürzt. Von den 88 Leuten an Bord hat nach russischen Angaben niemand überlebt.

Heute Morgen ist eine Boeing 737 im westlichen Teil Russlands abgestürzt. Von den 88 Leuten an Bord hat scheinbar niemand überlebt.

Die Boeing 737 war von Moskau nach Perm gestartet und wurde durch Aeroflot Nord betrieben. Etwa 20 Minuten vor der Landung brach nach Angaben von Aeroflot der Funkkontakt zwischen der Maschine und der Bodenkontrollstelle ab. Das Unglücksflugzeug befand sich im Anflug auf die Stadt Perm und stürzte über einem unbewohnten Gebiet in Stadtnähe ab. An Bord befanden sich 82 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder. Über die Ursache des Absturzes ist noch nichts bekannt.