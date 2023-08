Flugzeugabsturz in Nepal

Eine Dornier 228 Maschine der nepalesischen Agni Air ist heute Morgen, dem 24. August 2010, bei schlechtem Wetter in der Nähe von Shikharpur abgestürzt.

An Bord des Verkehrsflugzeuges befanden sich elf Passagiere und drei Besatzungsmitglieder. Die Maschine ist am Morgen um 07.05 in Katmandu gestartet und wollte zum Tenzing-Hillary Airport bei Lukla fliegen, das Wetter auf der Flugstrecke war so schlecht, dass die Maschine umkehren musste. Der Flughafen Katmandu musste wegen schlechtem Wetter ebenfalls geschlossen werden, sodass eine Ausweichlandung zum Simara Airport geplant wurde. Bei starkem Regen und tiefhängenden Wolken ist die Dornier 228 über unwegsamem Gelände in einen Berg gerast und zerschellt. Die Suchaktion ist kurz nach der Vermisstmeldung eingeleitet worden, über das Schicksal der Insassen ist noch nichts bekannt gegeben worden. Bei der Maschine handelt es sich um ein Regionalflugzeug von Dornier mit der Immatrikulation 9N-AHE. Das letzte schwere Unglück im Nepal ereignete sich 2008 mit einem Twin Otter in Lukla, dabei kamen alle 18 Insassen ums Leben.Die zivile Luftfahrtbehörde Nepals gab bekannt, dass ein Rettungsteam die Unfallstelle erreicht hätte und keine Überlebenden gefunden wurden.