Emirates fliegt mit A380 wieder nach Tokio

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates kehrt mit seinem Airbus-Flaggschiff zurück nach Tokio. Ab dem 26. März 2017 wird die tägliche Verbindung zwischen Dubai und Tokio-Narita mit dem A380 bedient.

Derzeit kommen auf der Strecke Boeing 777-300ER Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Die Kapazität pro Strecke erhöht sich mit dem Wechsel auf den A380 um 135 Sitzplätze. Emirates ist der weltweit größte A380-Betreiber mit 91 Jets in der Flotte und weiteren 50 bestellten Flugzeugen. Die auf dieser Strecke eingesetzte Emirates A380 bietet Platz für 489 Passagiere, darunter 14 luxuriöse Privatsuiten in der First Class, 76 Flachbettsessel in der Business Class und 399 Sitze in einer großzügigen Economy Class.

Auf den Flügen nach Japan bietet Emirates besondere japanische Menüs an. First-Class-Passagiere kommen in den Genuss der leichten Kaiseki-Küche mit traditionell mehrgängigen Menüs.

Der Flug EK318 wird in Dubai täglich um 02.40 Uhr starten und Narita um 17:35 Uhr erreichen. Der Rückflug mit der Flugnummer EK319 verlässt Tokio-Narita montags, donnerstags, freitags, samstags und sonntags um 22.00 Uhr und landet in Dubai um 04.15 Uhr am Folgetag. Dienstags und mittwochs startet Flug EK319 in Narita um 21.20 Uhr und erreicht Dubai um 03.35 Uhr am Folgetag. Alle Zeiten sind jeweils Ortszeiten.

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