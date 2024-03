Flughafen Zürich darf Pisten verlängern

Flughafen Zürich Pistensystem (Foto: Flughafen Zürich)

Das Zürcher Stimmvolk stellt sich hinter den Flughafen Zürich und hat am Sonntag, den 03. März 2024, den Pistenverlängerungen klar zugestimmt.

Es ist ein Ja zu mehr Sicherheit, mehr Pünktlichkeit und mehr Verlässlichkeit im Flugbetrieb. Damit kann die Flughafen Zürich AG nun das Plangenehmigungsgesuch für das Projekt ausarbeiten, teilte der Airport am Abend mit.

Nachdem sich der Regierungsrat des Kantons Zürich 2021 und der Kantonsrat im Jahr 2023 für die Verlängerung der Pisten 28 und 32 ausgesprochen hatten, stellt sich nun auch das Zürcher Stimmvolk hinter den Flughafen Zürich und stimmte dem Sicherheitsprojekt heute zu. Das klare Ja zeigt den hohen Stellenwert, den der Flughafen Zürich als Tor zur Welt für die Bevölkerung in seinem Standortkanton hat.

«Wir freuen uns über die deutliche Zustimmung zum wichtigen Sicherheitsprojekt Pistenverlängerungen. Wir bedanken uns bei der Zürcher Stimmbevölkerung für das Vertrauen und für die Stimmen für einen sicheren und stabilen Flughafen Zürich – auch in Zukunft. Uns liegt viel daran, das Vertrauen der Bevölkerung in den Flughafen weiter zu stärken.» Lukas Brosi, CEO Flughafen Zürich AG

Die Abstimmungsfrage betraf das Projekt «Pistenverlängerungen». Im Zuge des politischen Prozesses wurde aber auch eine Debatte über die Bedeutung des Flughafens geführt.

«Die Diskussionen im Vorfeld der Abstimmung waren für uns eine gute Gelegenheit, intensiv mit der Bevölkerung in den Dialog zu treten. In vielen Gesprächen haben wir die Bedürfnisse und Anliegen der Zürcherinnen und Zürcher gehört. Auch nach der Abstimmung ist und bleibt der Dialog mit allen Anspruchsgruppen wichtig. Wir arbeiten weiter daran, den Betrieb am Flughafen Zürich robuster zu machen.» Lukas Brosi, CEO Flughafen Zürich AG

Nächste Schritte im Projekt

Das Ja des Zürcher Stimmvolkes ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Realisierung der Pistenverlängerungen. Auf dieser Basis arbeitet die Flughafen Zürich AG nun das Gesuch aus. Bis eine rechtskräftige Plangenehmigung vom Bund vorliegt, ist mit einem mehrjährigen Verfahren zu rechnen. Mit dem Bau wird nach aktuellem Wissenstand voraussichtlich im Jahr 2030 gestartet. Die Kosten von rund 250 Millionen Franken werden vollumfänglich durch die Flughafen Zürich AG getragen.

