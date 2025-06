SkyUp Airlines startet am Flughafen Berlin

SkyUp Airlines Boeing 737 (Foto: SkyUp Airlines)

SkyUp Airlines, eine neue Airline am Flughafen Berlin Brandenburg (BER), verbindet den Flughafen ab sofort mit Chișinău, der Hauptstadt der Republik Moldau.

Die neue Route wird künftig zweimal pro Woche, jeden Mittwoch und Freitag, geflogen. Der Mittwochsflug startet in den Abendstunden um 19:10 Uhr ab BER und erreicht Chișinău um 22:25 Uhr Ortszeit. Freitags geht es bereits am späten Nachmittag um 16:40 Uhr los, mit Ankunft um 19:55 Uhr. Die Flugzeit beträgt rund 2 Stunden und 15 Minuten.

Die neue Flugverbindung richtet sich an Geschäftsreisende, Tourist*innen sowie an Menschen mit familiären Wurzeln in Moldau oder der Ukraine. Aufgrund der geografischen Nähe zur Ukraine bietet Chişinău insbesondere Ukrainer*innen eine alternative Reisemöglichkeit.

Chișinău gilt noch als Geheimtipp und bietet abseits bekannter Pfade eine faszinierende Mischung aus Kultur, Geschichte und kreativer Szene. Umgeben von malerischen Weinbergen, ursprünglichen Dörfern und jahrhundertealten Klöstern lädt die Region zu authentischen Erlebnissen in unberührter Natur ein.

Über SkyUp Airlines

SkyUp Airlines ist eine internationale Fluggesellschaft ukrainischer Herkunft, die seit über sieben Jahren auf dem Luftverkehrsmarkt ein stetiges Wachstum verzeichnet. Im Jahr 2023 erhielt die Fluggesellschaft ein maltesisches AOC (Air Operator Certificate). Unter diesem führt SkyUp MT Linienflüge innerhalb der EU durch, darunter die neue Verbindung zwischen dem Flughafen Berlin Brandenburg (BER) und der moldauischen Hauptstadt Chișinău. Die Airline nutzt Chișinău als strategischen Hub für internationale Verbindungen – auch aufgrund der Nähe zur Ukraine.