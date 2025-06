Mit Scoot von Wien nach Singapur

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Der Flughafen Wien freut sich über die neue Fluggesellschaft Scoot, die seit dem 3. Juni 2025 die Linie Singapur Wien bedient.

Der Flughafen Wien stärkt seine Asien-Anbindung und begrüßt eine neue Airline in seinem Langstreckennetz: Scoot, die Low-Cost-Tochterfluggesellschaft von Singapore Airlines, wurde heute erstmals in Wien mit einem feierlichen Watersalute empfangen und verbindet ab sofort die österreichische Bundeshauptstadt mit Singapur. Der Flughafen Wien ist damit direkt an den Singapore Changi International Airport angebunden und erweitert sein Destinationsangebot nach Südostasien. Bedient wird die Route mit einer hochmodernen Boeing 787-8 (Dreamliner) drei Mal wöchentlich und ganzjährig. Die neue Verbindung wurde heute von Ng Chee Keong, COO von Scoot, Norbert Kettner, CEO des Wien Tourismus und Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, im Rahmen eines Fototermins sowie eines Business-Lunch mit hochrangigen Vertretern aus Luftfahrt, Wirtschaft und Tourismus eröffnet.

„Willkommen am Flughafen Wien, Scoot! Mit der neuen Verbindung nach Singapur stärken wir unsere Rolle als Brücke zwischen Europa und Asien. Singapur zählt zu den innovativsten Luftfahrt-Drehkreuzen der Welt – und Fernost ist ein zentraler Wachstumsmarkt. Die neue Langstreckenverbindung eröffnet neue Chancen für Tourismus, Wirtschaft und internationale Partnerschaften. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Scoot“, sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Mit diesem neuen Direktflug bieten wir ab sofort eine bequeme, preislich attraktive und gleichzeitig hochwertige Verbindung zwischen Singapur und Wien – zwei Städten mit starkem kulturellem, wirtschaftlichem und touristischem Potenzial. Unser Ziel ist es, neue Märkte zu erschließen und den Luftverkehr zwischen Europa und Asien für unsere Kundinnen und Kunden noch zugänglicher zu machen“, erklärt Chee Keong Ng, Chief Operating Officer von Scoot.

„Die neue Direktverbindung zwischen Singapur und Wien öffnet die Tür für eine neue Generation von Reisenden aus Südostasien, die auf der Suche nach besonderen Momenten, Natur – und Kulturerlebnissen sind. Mit einem Einzugsgebiet von rund 700 Millionen Menschen und einer aufstrebenden Mittelschicht zählt Südostasien zu den dynamischsten Wachstumsregionen der Welt. Die neue Fluglinie hebt die Zahl der Direktverbindungen saisonal auf bis zu 19 pro Woche, was enormes Potenzial für den Tourismusstandort Österreich bietet“, so Astrid Steharnig-Staudinger, CEO von Österreich Werbung.

„Scoot bindet mit Singapur eine der wirtschaftlich stärksten Regionen Asiens direkt an Wien an, stärkt unseren Flughafen als Hub und übernimmt gleichzeitig eine wichtige Zubringerfunktion für den südostasiatischen Raum und auch den australischen Kontinent. Wien und Singapur sind zwei weltweit führende Kongressmetropolen – von der Direktanbindung wird Wiens Attraktivität als Meeting Destination profitieren“, erklärt Norbert Kettner, CEO des WienTourismus.

Feierlicher Empfang im Zeichen internationaler Partnerschaft

Im Anschluss an die Erstlandung wurde die neue Verbindung im Rahmen eines hochkarätig besetzten Lunch-Events im Wiener Restaurant Vestibül begrüßt. Gemeinsam mit Scoot-COO Ng Chee Keong, WienTourismus-Direktor Norbert Kettner und Flughafen-Vorstand Mag. Julian Jäger würdigten Vertreter aus Luftfahrt, Tourismus und Wirtschaft die neue Partnerschaft zwischen Österreich und Singapur. Nach einem symbolischen Geschenkeaustausch und dem gemeinsamen Anschneiden einer Eröffnungstorte stand der persönliche Austausch im Mittelpunkt – ein deutliches Zeichen für gelebte internationale Zusammenarbeit und neue Impulse im Langstreckenverkehr zwischen Europa und Südostasien.

Drei Mal pro Woche vom Flughafen Wien nach Singapur

Scoot fliegt ab sofort drei Mal wöchentlich (Dienstag, Donnerstag und Samstag) zwischen Wien und Singapur. Der Abflug von Singapurs Changi International Airport findet um 03:00 Uhr statt, mit Ankunft in Wien um 09:05 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 11:25 Uhr mit Ankunft um 04:50 Uhr am Folgetag am Singapore Changi International Airport. Geflogen wird mit einer modernen Boeing B787-8 (Dreamliner).

Flughafen Wien