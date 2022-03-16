Flughafen Wien präsentiert Februarzahlen

Flughafen Wien (Foto: Flughafen Wien)

Der Flughafen Wien konnte im Februar 2022 insgesamt 874 Tausend Passagiere abfertigen, das waren immer noch halb so viele wie vor der Corona Krise.

Der leichte Aufwind am Flughafen Wien setzt sich im Februar fort: Die Passagierzahlen sind im Februar 2022 mit 1.086.887 Reisenden in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) und mit 874.057 Reisenden am Standort Wien nahezu sechsmal so hoch wie im Februar des Vorjahres (2021). Im Vergleich zum Vorkrisenniveau beträgt das Passagieraufkommen in der Gruppe immerhin 48,3% und am Standort Wien 46,9% vom Februar 2019.

Gegenüber dem aufgrund der Pandemie von einem niedrigen Verkehrsniveau geprägten Februar 2021 legten die Verkehrszahlen am Flughafen Wien im Februar 2022 deutlich zu: Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere auf 725.221 Passagiere (+493,9%) und die der Transferpassagiere auf 145.508 Passagiere (+314,7%). Die Flugbewegungen stiegen auf 8.735 Starts und Landungen (+211,3%), was aber immer noch lediglich 50,6% des Vorkrisenniveaus (Februar 2019) ausmacht. Das Frachtaufkommen schwächte sich gegenüber dem Februar 2021 um 1,5% auf 18.259 Tonnen ab.

Details zum Passagieraufkommen

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Februar 2022 stieg nach Westeuropa auf 305.061 Passagiere (+513,0% im Vergleich zum Vorjahr 2021). Nach Osteuropa reisten im Februar 2022 insgesamt 70.407 Passagiere (+394,3%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 5.616 Passagiere (+365,3%) und nach Afrika 13.006 (+253,7%). In den Nahen und Mittleren Osten verzeichnete der Flughafen Wien im Februar 2022 insgesamt 31.183 Passagiere (+427,6%) und in den Fernen Osten 7.226 Passagiere (+186,0%).

Von niedrigem Niveau legen auch die Flughafen-Wien-Beteiligungen wieder zu: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Februar 2022 auf 196.895 Reisende (+615,4%) und liegt damit bei 54,8% vom Vorkrisenniveau (Februar 2019). Am Flughafen Kosice stieg das Passagieraufkommen auf 15.935 Reisende (+789,7%) und liegt damit bei 56,9% vom Vorkrisenniveau.