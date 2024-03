Flughafen Hamburg rechnet mit Ferienwelle

Airbus A380 Emirates in Hamburg (Foto: Hamburg Airport)

An diesem Wochenende startet Hamburg zusammen mit Niedersachsen in die Märzferien. In den zwei Ferienwochen rechnet Hamburg Airport mit einem steigenden Verkehrsaufkommen.

Mehr als 250.000 an- und abreisende Fluggäste werden pro Woche erwartet – das sind rund 25.000 mehr Passagiere, die von oder nach Hamburg fliegen wollen, im Vergleich zu der Woche vor den Ferien. Die stärksten Reisetage sind voraussichtlich Freitag, 15. März, und Sonntag, 17. März, mit jeweils mehr als 40.000 Passagieren. Täglich sind bis zu 150 Starts und 150 Landungen geplant. Mit 50 Fluggesellschaften sind zirka 90 Direktziele nonstop ab Hamburg erreichbar, besonders Sonnen- und Skiziele sind beliebt. Mit den 5 Top-Reisetipps lässt sich bei der Abreise Zeit am Flughafen sparen.

„Die Märzferien sind traditionell eine beliebte Reisezeit für Familien. Die Norddeutschen zieht es vor allem in die Sonne oder in den Schnee. Neben Mallorca – der Lieblingsinsel der Norddeutschen – liegen auch Dubai und die Kanaren hoch im Kurs. Bei den Wintersportlern sind unter anderem Innsbruck, Salzburg und Oslo oben auf der Hitliste”, sagt Katja Bromm, Leiterin Kommunikation am Hamburg Airport. „Damit der Urlaub bereits am Flughafen beginnt, empfehlen wir allen Passagieren, sich gut auf die Reise vorzubereiten und rund 2 Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein.”

Polizeihauptkommissar Marcus Henschel, Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg: „Für die Luftsicherheitskontrolle gilt: weniger ist mehr. Nehmen Sie bestenfalls nur ein Handgepäck mit in das Flugzeug. Geben Sie weiteres Gepäck auf. Die Mitnahme von Flüssigkeiten im Handgepäck ist weiterhin auf Behältnisse mit jeweils maximal 100 Milliliter in einem transparenten, wiederverschließbaren Beutel mit einem Volumen von max. 1 Liter beschränkt. Nehmen Sie Flüssigkeiten und größere elektronische Geräte wie Laptops und Tablets schon vor der Kontrolle aus dem Handgepäck und legen Sie diese sowie Jacken und Kopfbedeckungen in die bereitgestellten Wannen.“

Top-Reisetipps für die Passagiere

Damit Passagiere und Besuchende schon vor der Anreise zum Flughafen gut informiert sind, hat der Hamburger Flughafen die 5-Top-Reisetipps auf seiner Website zusammengefasst.

Mit Slot & Fly sowie den Self-Bag-Drop-Automaten verfügt der Flughafen Hamburg über technische Services, die den Passagieren die Planung erleichtern und für eine Zeitersparnis sorgen können. An den Self-Bag-Drop-Automaten können Fluggäste das Gepäcklabel selbstständig ausdrucken und ihren Koffer aufgeben. Haben sie sich vorab online oder am Automaten im Flughafen-Terminal eingecheckt, ist somit ein Gang zum Check-in-Schalter nicht mehr erforderlich. Derzeit bieten elf Fluggesellschaften ihren Passagieren den Service der Gepäckautomaten an, damit haben bis zu 70 Prozent der Hamburger Fluggäste diese alternative Möglichkeit der Gepäckabgabe.

Mit Slot & Fly können sich alle Fluggäste ab 72 Stunden im Voraus und bis maximal eine Stunde vor Abflug ein 15-minütiges Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle reservieren. Dieser Service ist kostenlos und kann von jedem Passagier ganz unabhängig von der Fluggesellschaft oder Buchungsklasse genutzt werden.

Was sollten Passagiere noch im Blick haben?

Die Bundespolizei weist zu Ferienbeginn darauf hin, dass auch für die Grenzkontrolle einiges zu beachten ist. Die Fluggäste sollten sowohl bei der Ein- als auch bei der Ausreise ihre Reisedokumente (Reisepass oder Personalausweis) und alle anderen erforderlichen Unterlagen griffbereit halten. Ebenso sollte rechtzeitig geprüft werden, ob die Reisedokumente gültig sind.