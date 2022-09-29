Mit Wizz Air von Dortmund nach Rom

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Erstmalig ist Wizz Air gestern Nachmittag von Dortmund nach Rom geflogen, der Flug zwischen Dortmund und Rom wird mehrmals in der Woche angeboten.

Ihr neustes Ziel Rom, Hauptstadt Italiens, gehört zu den beliebtesten Reisezielen Europas und ist überdies in kurzer Zeit erreichbar. Nach nur knapp zweistündiger Flugzeit erwartet Passagiere die Ewige Stadt – insbesondere bekannt für ihre historischen Sehenswürdigkeiten und das sogenannte italienische Dolce Vita.

„Wir freuen uns über das neue Angebot, das dem Wunsch vieler unserer Passagiere nachkommt. Wizz Air ergänzt damit ihr ohnehin schon breites Destinationenprofil um ein weiteres attraktives Reiseziel“, sagt Guido Miletic. Wizz Air fliegt ab Dortmund vor allem osteuropäische Ziele wie Kattowitz, Belgrad und Plovdiv an. In Italien umfasst ihr Angebot neben Rom auch Sizilien.

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