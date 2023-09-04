Von Dortmund mit Wizz Air nach Brasov

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Erstmalig hat die Fluggesellschaft Wizz am Samstag, den 2. September 2023, die Verbindung von Dortmund nach Brasov in ihr Streckennetz integriert.

Am Vormittag hob der Airbus vom Dortmund Airport ab und weihte somit die achte Route nach Rumänien ein. Die ungarische Airline bedient die Strecke fortan zweimal wöchentlich, je dienstags und samstags, und bietet Reisenden damit eine weitere Möglichkeit per Direktflug nach Siebenbürgen zu gelangen.

Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales, begrüßte die siebenköpfige Crew persönlich auf dem Vorfeld: „Angesichts der hohen Nachfrage nach rumänischen Destinationen freuen wir uns außerordentlich, unseren Passagieren mit Brasov das bereits achte Reiseziel in Rumänien anbieten zu können. An den bestehenden Strecken erkennen wir, dass die rumänischen Destinationen sowohl für Heimatreisende als auch für Geschäftsreisende und Touristen von hoher Attraktivität sind“.

Als eines der wichtigsten wirtschaftlichen, kulturellen und sportlichen Zentren Rumäniens empfängt Brasov jährlich Tausende von Touristen. Eine gut erhaltene Altstadt mit mittelalterlicher Architektur sowie ein breit gefächertes kulturelles Angebot verleihen der Stadt ihre besondere Anziehungskraft. Die umliegenden Karpaten sorgen nicht nur für ein malerisches Stadtbild, sondern lassen Brasov zum idealen Ausgangspunkt für Wintersport- und Wanderreisen werden.

Neben Brasov hat der Dortmunder Flughafen bereits Bukarest, Cluj-Napoca, Timișoara, Târgu Mureș, Suceava, Sibiu und Iași als rumänische Destinationen im Portfolio. Ende Oktober folgt mit Craiova die neunte Destination.