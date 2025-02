FlixBus landet am Flughafen Düsseldorfer

Der Düsseldorfer Flughafen sieht grün: Ab dem 10. Februar 2025 fahren drei Linien von FlixBus den größten Airport Nordrhein-Westfalens an.

Damit haben Flugpassagiere eine weitere nachhaltige Anreisemöglichkeit. Außerdem stärkt der Airport seine Vernetzung – insbesondere mit den Niederlanden, Belgien, dem Siegerland und dem westlichen Münsterland.

Die Busflotte des global agierenden Travel-Tech-Unternehmens, das Europas größtes Fernbusnetz aufgebaut hat, verbessert die Anbindung des Düsseldorfer Flughafens als intermodalem Hub mit einem stark wachsenden Verkehrsträger. 2023 beförderte FlixBus in Europa 55 Millionen Menschen.

Haltestelle direkt am Terminal

Sechs Mal am Tag wird ein FlixBus die Haltestelle 14 des Düsseldorfer Flughafens ansteuern. Sie liegt direkt am Terminal auf der Ankunftsebene und bietet so eine optimale Anbindung an den Luftverkehr, dem öffentlichen Personennahverkehr unter anderem mit dem S-Bahnhof „Düsseldorf Flughafen Terminal“ und dem SkyTrain zum Fernbahnhof sowie zum Straßenverkehrsnetz der A52/A44, der B8 und einem Kurzzeitparkplatz in unmittelbarer Nähe.

Angebunden an drei Linien

Den Auftakt macht am 10. Februar die Linie N79 auf ihrem Weg von Dortmund nach Paris und zurück – unter anderem mit Halt in Lüttich und Brüssel. Es folgt ab dem 17. Februar die Linie 068 zwischen Bayreuth und Amsterdam mit Halt unter anderem in Utrecht. Ab dem 24. Februar vervollständigt die Linie N116 zwischen Tübingen und Amsterdam das Angebot mit Halt unter anderem in Venlo, Eindhoven, Rotterdam und Den Haag.

Zeitersparnis für Niederländer

Dabei rückt der Düsseldorfer Airport insbesondere für die Niederländer wieder ein Stückchen näher. Die Anreise von Venlo dauert eine gute Stunde, mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln braucht man dazu eine halbe Stunde länger und einen Umstieg. Eindhoven und Amsterdam-Sloterdijk liegen für den FlixBus zeitlich in etwa gleichauf mit der ICE-Verbindung, hier spart man sich den zweifachen Umstieg.

Umstiegslose Anreise aus dem Sieger- oder Münsterland

Doch auch im deutschen Raum lohnen sich manche Verbindungen besonders. Von Siegen im Siegerland aus ist man zwar mit zweieinhalb Stunden Fahrzeit eine Viertelstunde länger als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, kann aber bequem bis zur Ankunft am Düsseldorfer Airport im Bus sitzen bleiben, statt zweimal umzusteigen. Ebenfalls gut angebunden: Isselburg im westlichen Münsterland, mit rund 80 Minuten Fahrzeit sogar etwas schneller und ohne Umstiege als mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln.

„FlixBus bietet Flugreisenden am Düsseldorfer Flughafen künftig eine erschwingliche Mobilitätsoption für die An- und Abreise. Die Nachfrage nach Fernbusverbindungen zu Flughäfen ist groß. So profitieren Reisende aus vielen verschiedenen Ländern von FlixBus-Linien, die sie direkt bis zum Terminal bringen“, sagt Daniel Packenius, Vice President DACH & Nordics bei Flix.

Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH, ergänzt: „Als stadtnaher Mobility Hub, der vom Elektro-Roller bis zum A380 viele Verkehrsträger miteinander verbindet, freuen wir uns über den Zuwachs an Reisemöglichkeiten und die Zusammenarbeit. FlixBus ist ein starker Partner, der das Einzugsgebiet des Flughafens durch neue Verbindungen erweitert und uns mit neuen Zielgruppen verbindet. Die Zusammenarbeit ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg zur ,Destination of Excellence‘.“

