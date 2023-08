Finnair meldet mehr Passagiere

Im Mai 2011 stiegen bei Finnair rund 660.000 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von 12,1 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 9,2 Prozent auf 2,278 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser relativ starken Expansion nicht ganz mithalten, es konnten 1,583 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer Zunahme von 7,4 Prozent entspricht. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresmärz um 1,2 Punkte auf marginale 69,5 Prozent. Finnair konnte im Mai 2011 10.670 Tonnen an Fracht transportieren, was einem Rückgang von 4,5 Prozent entspricht.