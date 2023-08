FAA will AA büssen

Die amerikanische Aufsichtsbehörde der Luftfahrt wollen American Airlines mit einer Strafe von US$787.500 für Nicht-Erfüllen der Wartungsvorschriften büssen.

Die Airline war in den Jahren 2008 und 2009 mit sechs Flugzeugen geflogen, die nicht vorschriftsgemäss repariert worden waren. Zwei der Maschinen waren für kommerzielle Flüge im Einsatz, obwohl American Airlines versprochen hatte, dies zu unterlassen, bevor die ausstehenden Mängel nicht bereinigt seien. In einem Fall sollen die Mechaniker im April 2008 Probleme bei einem von zwei Air Data Computer einer MD-82 festgestellt haben. Dennoch wurden zehn Flüge mit der betroffenen Maschine absolviert, bevor der Computer ersetzt wurde. Ähnliche Vorfälle hatte es mit weiteren Flugzeugen gegeben, die die Airline Flugzeuge trotz Mängel betrieben hatte. AA hat nun dreissig Tage um auf die vorgeschlagene Strafe zu reagieren und will die Angelegenheit mit FAA besprechen.