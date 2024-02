Eurowings Discover Piloten streiken weiter

Eurowings Discover Airbus A330 (Foto: LH Group)

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit ruft die Pilotinnen und Piloten der Lufthansa Tochter EW Discover GmbH im Rahmen der gescheiterten Tarifverhandlungen erneut zum Streik auf.

Das Ziel des dreitägigen Streiks ist ein zeitnaher und fairer Abschluss im Manteltarifvertrag und im Vergütungstarifvertrag, teilte die Vereinigung Cockpit (VC) am Donnerstag mit. Der Streik soll in der Nacht vom Samstag, den 17. Februar 2024, beginnen und in der Nacht vom Montag, den 19. Februar 2024, beendet werden. Die Piloten der noch jungen Eurowings Discover haben seit Dezember bereits dreimal gestreikt und wollen dabei einen neuen Tarifvertrag erwirken. Die VC zählt dabei auf den starken Rückhalt der Pilotinnen und Piloten. Die VC empfiehlt den Passagieren, sich über mögliche Flugausfälle und Verzögerungen zu informieren und bittet um Verständnis. Die Geschäftsleitung von Lufthansa hat für den Streik kein Verständnis und weist daraufhin, dass die Pilotengehälter bereits nach oben angepasst wurden.