Streik am Flughafen Stuttgart

Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Der Streikaufruf der Gewerkschaft ver.di für heute Freitag, den 17. Februar 2023, wird sich auch auf den Flughafen Stuttgart massiv auswirken.

Am gesamten Freitag wird kein regulärer Flugbetrieb möglich sein. Lediglich Sicherheitslandungen, medizinische Flüge, humanitäre Hilfsflüge und militärische Verkehre können durchgeführt werden. Passagiere und Abholende werden gebeten, sich direkt bei der jeweiligen Airline über den Status ihres Fluges zu informieren und nicht zum Flughafen zu kommen. Für den Freitag waren regulär 162 Flugbewegungen geplant, von dem Streik betroffen sind rund 20.000 Passagiere.

Der Flughafen bedauert die Auswirkungen, die der Streik für die Fluggäste mit sich bringt. Die

Gewerkschaft ver.di fordert in der aktuellen Tarifrunde für die Angestellten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.