Europäische Kommission drängt Alitalia in die Defensive

Die Europäische Kommission wird eine gründliche Untersuchung des Überbrückungsdarlehens von Euro 300 Millionen durchführen, das die italienische Regierung mit einem Sonderbeschluss Alitalia im April gewährt hat.

Dank einem zweiten Beschluss vom 27. Mai konnte Alitalia diese Summe in ihr Eigenkapital integrieren und damit ein Konkursverfahren umgehen. Die Kommission erachtet momentan dieses Vorgehen für eine mit den Regeln der EU unvereinbare Form der Staatshilfe, sagte die EK und hält fest, dass Alitalia bereits Rettungs- und Restrukturierungshilfe erhalten habe. Die EK prüft in den kommenden 18 Monaten, ob das Darlehen zu in der Privatwirtschaft üblichen Bedingungen erfolgte. Die dahinsiechende Airline sagt, das Überbrückungsdarlehen sei gemäss den EU Gesetzen erfolgt. Es sei keine Hilfe, sondern ein Darlehen mit Bedingungen und ziemlich hohen Zinsen.