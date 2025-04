Etihad präsentiert neuen Airbus A321LR

Etihad Airways Airbus A321LR (Foto: Etihad Airways)

Etihad Airways setzt mit der Einführung ihres brandneuen Airbus A321LR einen neuen Standard für Schmalrumpfflugzeuge und bietet Langstrecken-Komfort auf Kurz- und Mittelstrecken.

Etihads A321LR stellt einen großen Fortschritt im Reiseerlebnis und in der Innovation dar und bringt Etihads charakteristischen Luxus und ein echtes First-Class-Erlebnis in Schmalrumpfflugzeuge.

"Der A321LR ist ein fantastisches Flugzeug, das unser Engagement für Luxus, Kundenerlebnis und Konnektivität unter Beweis stellt", sagt Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer von Etihad Airways.

"Mit unseren neuen First Suites, 14 vollständig flachen Business-Sitzen mit direktem Gangzugang und verbesserter Economy haben wir das Luxuserlebnis, für das wir auf unserer Langstreckenflotte bekannt sind, übernommen und angepasst, um den Gästen das gleiche Erlebnis in einem Schmalrumpfflugzeug zu bieten – und halten sie während der gesamten Reise mit leistungsstarkem, streaming-fähigem WLAN nahtlos verbunden. Der A321LR markiert einen Wendepunkt für Etihad auf unserem Weg zur Verwirklichung unserer Journey 2030 Vision: Verdopplung unserer Flottengröße, Verdreifachung unserer Passagierzahlen und Eröffnung zusätzlicher Ziele, mit 16 neuen Destinationen allein im Jahr 2025."

Ein außergewöhnliches Erlebnis in jeder Kabine

Etihads A321LR führt eine völlig neue First Suite ein – ein privater, geschlossener Raum mit Schiebetür, vollständig flachem Bett, gehobenem Speiseangebot und maßgeschneiderten Designelementen.

Mit nur zwei exklusiven First Suites an Bord genießen die Gäste ein erstklassiges Erlebnis, das normalerweise Langstrecken-Großraumflugzeugen vorbehalten ist. Dies ist das erste Mal, dass Etihad das vollständige Großraum-First-Erlebnis in ein Schmalrumpfflugzeug bringt und damit Luxus auf Kurz- und Mittelstrecken neu definiert.

Die innovative und geräumige First Suite bietet zusätzlichen Platz für eine Reisebegleitung sowie einen großen 20" 4K-Bildschirm für Unterhaltung mit Bluetooth-Kopplung und kabellosem Laden – für Komfort und Verbindung an jedem Berührungspunkt.

Die neue Business-Kabine verfügt über Sitze im Großraumstil, alle nach vorne gerichtet mit direktem Gangzugang (1-1 Bestuhlung) in einer Herringbone-Anordnung mit 14 Sitzen, die sich zu vollständig flachen 198 cm langen Betten wandeln lassen. Jeder Sitz umfasst einen 17.3" 4K-Bildschirm, Bluetooth-Kopfhörerkopplung, kabelloses Laden und ausreichend persönlichen Stauraum für angenehmes Reisen.

In der Economy bieten 144 durchdacht gestaltete Sitze bis zu 12,7 cm Neigung, verbesserte Ergonomie und großzügigen Platz. Mit 46,7 cm Breite ist es einer der breitesten Economy-Sitze der Branche und bringt Großraum-Komfort in das Schmalrumpfflugzeug. Jeder Gast genießt einen 13.3" cm 4K-Touchscreen, USB-Lademöglichkeit und Zugang zum Unterhaltungssystem der nächsten Generation von Etihad.

Etihads Flugzeuge sind mit Viasats fortschrittlichem, multi-orbit-fähigem System ausgestattet, das Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s erreichen kann und von Gate zu Gate verfügbar ist, wo es möglich ist. Alle Gäste haben Zugang zu Streaming, Social Media, Surfen und Spielen an Bord, zusätzlich zu Live-Fernsehen in der gesamten Kabine.

Luxus über die Kabine hinaus: Das First-Erlebnis neu definiert

Etihads First Suite ist nur der Anfang einer wirklich umfassenden Premium-Reise. Die Fluggesellschaft erweitert ihr First-Class-Angebot auf mehr Strecken – einschließlich des A321LR-Netzwerks – und investiert erheblich in jedes Detail des Reiseerlebnisses mit neuen Dienstleistungen, die ab August mit der Einführung des A321LR eingeführt werden.

"Neben unseren umfangreichen Investitionen zur Erweiterung unseres First-Class-Angebots nehmen wir uns die Zeit, jedes noch so kleine Detail des Erlebnisses zu verbessern und in den nächsten Monaten eine Reihe neuer Premium-Dienstleistungen einzuführen", sagt Neves.

Von dem Moment an, in dem Gäste sich für die Buchung von First entscheiden, werden sie durch personalisierten Service vom neuen Etihad Concierge unterstützt, der rund um die Uhr für maßgeschneiderte Reiseplanung zur Verfügung steht.

In den VAE und allen First-Destinationen genießen die Gäste einen privaten Chauffeurservice zum und vom Flughafen und bieten so ein nahtloses Erlebnis von Tür zu Tür. First-Class-Gäste werden auch persönlich durch einen speziellen Check-in zur Etihad First Lounge und dann zum Boarding begleitet. Bei der Ankunft werden die Gäste von der Flugzeugtür zu ihrem Chauffeur begleitet, wobei der Gepäckträgerservice sich um das Gepäck kümmert.

In Abu Dhabi profitieren First-Gäste bald auch von kostenlosem Home Check-In und Land & Leave-Services, die ein gepäckfreies Flughafenerlebnis bieten. Am Zayed International Airport werden First-Gäste in einer privaten Limousine zur Flugzeugtür chauffiert, wenn der Flug nicht direkt vom Terminal aus startet.

"First ist nicht nur ein Sitz – es ist ein Erlebnis, das in dem Moment beginnt, in dem Sie sich entscheiden, mit uns zu fliegen", fügt Neves hinzu. "Wir bringen First zu mehr Zielen und heben es an jedem Kontaktpunkt hervor, indem wir die Eleganz von Champagner und Kaviar mit dem Komfort modernen Luxus kombinieren."

Erweiterte Horizonte

Etihads erster A321LR nimmt am 1. August 2025 den Betrieb auf, wobei in diesem Jahr zehn Flugzeuge eingeflottet werden. Das Flugzeug wird vom Zayed International Airport in Abu Dhabi zu Zielen wie Algier, Athen, Bangkok, Chennai, Chiang Mai, Kopenhagen, Düsseldorf, Kolkata, Krabi, Medan, Mailand, Phnom Penh, Phuket, Riad, Tunis und Zürich fliegen.

Mit dem A321LR im Mittelpunkt ihrer Flottenerweiterung stärkt Etihad ihre Rolle als wichtiger Förderer des Tourismus und der wirtschaftlichen Entwicklung in Abu Dhabi.