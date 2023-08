Aeroflot bestellt acht Boeing 777

Die russische Fluggesellschaft Aeroflot hat bei Boeing eine Bestellung für acht Boeing 777 Maschinen platziert.

Der amerikanische Flugzeugbauer aus Seattle hat diese Bestellung am 9. März 2011 bekannt gegeben. Die Maschinen waren im Auftragsbuch bereits unter den namenlosen Kunden aufgeführt gewesen. Aeroflot hat bei Boeing sechs Boeing 777-300ER und zwei Boeing 777-200ER in Auftrag gegeben. Aeroflot hatte im vergangenen Dezember in einer Absichtserklärung die Beschaffung von bis zu 16 Boeing 777 mit Lieferterminen von 2012 bis 2017 angekündigt und die ersten acht Aufträge jetzt festgezurrt.