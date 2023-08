Transaero unterzeichnet A380 Kaufvertrag

Airbus hat heute die Unterzeichnung des Kaufvertrags für vier Airbus A380 durch die russische Transaero bekannt gegeben.

Transaero Geschäftsführerin Olga Pleshakova und Airbus Executive Vice President Christopher Buckley unterzeichneten in St Petersburg die Kaufverträge für die vier Airbus A380 Verkehrsflugzeuge. Transaero hat bereits im Oktober 2011 eine Kaufabsichterklärung mit Airbus unterzeichnet und jetzt konnte das Geschäft abgeschlossen werden. Transaero ging 1991 an den Start und ist heute die zweitgrösste Fluggesellschaft Russlands. Die Airline hat ihren Hauptsitz in St. Petersburg, der Hauptflughafen ist jedoch Moskau Domododevo. Laut ersten Angaben der Geschäftsführerin von Transaero sollen die Superjumbos ab dem vierten Quartal 2015 ausgeliefert werden.