Transaero kauft Boeing 747-8I

Russlands Transaero wird neben dem Airbus A380 auch Boeing 747-8 Intercontinental beschaffen.

Transaero hat bei Boeing eine Absichtserklärung zum Kauf von vier neuen Jumbos unterzeichnet. Die Gesellschaft aus St. Petersburg betreibt bereits eine kleine Boeing 747-400 Flotte und hat sich jetzt auch für das neuste Jumbo Modell ausgesprochen. Transaero will die neuen Flugzeuge für rund 460 Fluggäste auslegen. Mit Transaero ist es Boeing gelungen, den ersten 747-8 Intercontinental Kunden aus Osteuropa ins Boot zu holen. Auf Abnahmetermine haben sich die beiden Parteien noch nicht festgelegt.