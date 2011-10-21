TAM finalisiert Airbus Auftrag

Die größte Fluggesellschaft Brasiliens hat einen Kaufvertrag über 32 Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie finalisiert.

Der Bestellungsabschluss folge einer im Februar 2011 unterzeichneten Grundsatzvereinbarung, teilte Airbus am Donnerstag, den 20. Oktober 2011, mit. Die Entscheidung über den Triebwerkstyp werde von der Airline zu einem späteren Zeitpunkt noch bekannt gegeben, TAM hat einen grossen Teil ihrer bestehenden Airbus Flotte mit dem V2500 ausgerüstet. TAM ist bereits langjähriger Kunde und einer der grossen Airbus Betreiber. Der neu festgezurrte Auftrag umfasst 10 Flugzeuge aus der A320 Familie sowie 22 A320neo.