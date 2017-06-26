Etihad Airways will noch besser werden

Airbus A380 Etihad Airways (Foto: Airbus)

Um das Reiseerlebnis für alle Fluggäste noch angenehmer zu gestalten, präsentiert Etihad eine Reihe an Veränderungen, die die Airline auf Basis von Kunden-Feedback vorgenommen hat.

So sind die Chauffeur-Service-Regelungen anhand von Erfahrungswerten der Premium-Kunden aller wichtigen Märkte angepasst worden. Während der kostenlose Chauffeur-Service am Drehkreuz in Abu Dhabi beibehalten wird, wird es eine Bezahloption in allen anderen Städten geben. Die neue Regelung tritt ab dem 3. Juli 2017 in Kraft.

Eine weitere Änderung zur Verbesserung des Reiseerlebnisses ist, dass der Chauffeur-Service nun über alle Buchungsklassen hinweg in Anspruch genommen werden kann. Außerdem können Etihad Guest-Mitglieder nun mit ihren Chauffeur-Buchungen ebenfalls Meilen sammeln.

Gäste, die in “The Residence” an Bord des Flagschiff-Flugzeugs Airbus A380 reisen, erhalten weiterhin einen kostenlosen Chauffeur-Service an allen Zielorten des A380: Abu Dhabi, London, Paris, Sydney, Melbourne und New York.

Gäste mit First Class- und Business Class-Tickets, die vor dem 3. Juli 2017 ausgestellt wurden, betrifft diese Änderung nicht. Sie erhalten weiterhin den kostenlosen Chauffeur-Service an allen Orten, an denen er bei Abschluss der Buchung angeboten wurde.

“Wir sind stets bestrebt, unsere Leistungen zu verbessern, indem wir die Wünsche unserer Gäste bestmöglich umsetzen wollen. Mit den neuen Maßnahmen entwickeln wir das Produktangebot von Etihad Airways weiter und passen es noch besser an die individuellen Kundenwünsche an”, sagt Mohammad Al Bulooki, Executive Vice President Commercial von Etihad Airways. “Auf Basis einer vorangegangenen Analyse wird der angebotene Chauffeur-Service an allen Destinationen angepasst. Einzige Ausnahme stellt, aufgrund der hohen Nachfrage, Abu Dhabi dar. Viele Kunden bevorzugen es, den Bodentransport selbst zu organisieren. Die Entscheidung von Etihad, ihr Angebot zu ändern, beruht darauf, dass wir die Flugpreise so gering und wettbewerbsfähig wie möglich halten wollen und gleichzeitig den bestmöglichen Service für Gäste aller Buchungsklassen garantieren möchten.”

Eine weitere Neuerung: Zukünftig können Gäste der Economy Class gegen Aufpreis die exklusiven Lounges von Etihad Airways besuchen. Dazu gehören die Premium Lounges in Abu Dhabi, London, Manchester, Dublin, Paris, Washington D.C., New York JFK, Sydney, Melbourne und Los Angeles. Business Class-Gäste können sich nun außerdem auch in die luxuriöse Flaggschiff First Class Lounge & Spa upgraden lassen, wenn sie von oder über Abu Dhabi fliegen.

Mehr Platz, Komfort und Privatsphäre – zu erschwinglichen Preisen: An Bord der Economy Class bietet die neue „Neighbour-Free Seat“-Option Reisenden nun die Möglichkeit, je nach Verfügbarkeit neben ihrem eigenen Sitzplatz bis zu drei zusätzliche nebeneinanderliegende Plätze gegen Gebühr zu belegen. Während der Online-Buchung können sie auf diese Plätze „bieten“. Erfolgreiche Gebote werden 30 Stunden vor Abflug bestätigt.

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