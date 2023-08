Ethiopian bestellt acht Q400

Ethiopian Airlines hat acht Q400 Next Generation sowie vier Kaufoptionen bestellt.

Die Flugzeuge haben einen Wert von US$ 242 Millionen, oder US$ 366 Mio, wenn alle Optionen eingelöst werden. CEO Girma Wake sagte, die Maschinen würden im Inlandverkehr und auf regionalen Routen im Umkreis von bis zu 1.850 Kilometer zum Einsatz kommen. Die Lieferdaten wurden nicht bekannt gegeben. Bombardier meldet 330 verkaufte Q400 und 210 Zulieferungen per Ende Juli.