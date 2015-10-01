Indien kauft Apache und Chinook Hubschrauber

Boeing Chinook and Apache (Foto: Boeing Concept)

Indien hat bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer Boeing 22 Apache Kampfhubscharuber und 15 Chinook Transporthelikopter bestellt.

Die US-amerikanischen Hubschrauber standen seit Jahren auf der Wunschliste der indischen Luftstreitkräfte, jetzt konnte Boeing den Milliarden Auftrag endlich ins Trockene bringen. Indien hat den Kauf von fünfzehn Boeing CH-47F Chinook Grosshubschraubern bereits im Oktober 2012 bekanntgegeben, die Maschinen haben sich damals in der Ausschreibung gegen den russischen Mi-26 durchgesetzt. Die Chinook Hubscharuber kosten rund eine Milliarde US Dollar. Der AH-64E Apache setzte sich in der Ausschreibung gegen den russischen Mil Mi 28N durch, die zweiundzwanzig Apache Hubschrauber der neusten Generation kosten 1,4 Milliarden US Dollar. Der Gesamtwert des Auftrages summiert sich auf 2,8 Milliarden US Dollar.

Video: Boeing AH-64 Apache Longbow Helicopter