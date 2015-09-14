Kuwait kauft Eurofighter Typhoon

Royal Air Force Eurofighter Typhoon (Foto: Royal Air Force)

Das Eurofighter Konsortium konnte am Freitag einen weiteren Grossauftrag bekanntgeben, Kuwait will 28 Eurofighter Typhoon Kampfjets kaufen.

Diesen Auftrag konnte Italien an Land ziehen, den Wert der 28 Eurofighter Typhoon beziffert das Konsortium auf rund acht Milliarden Euro. In diesem Volumen wurden auch Ausbildungs- und Logistikdienstleistungen eingehandelt. Mit Kuwait konnte das Eurofighter Konsortium neben Österreich, Saudi Arabien, Oman den vierten Exportkunden gewinnen.

Video: High Energy Aerobatics with the Eurofighter Typhoon