Erster Biotreibstoffflug in China

Air China hat in Zusammenarbeit mit U.S. Luftfahrtpartnern am 28. Oktober 2011 einen ersten Flug mit Biotreibstoff unternommen.

Als Fluggerät diente eine Boeing 747-400, die von Peking aus einen zweistündigen Demonstrationsflug unternahm. Die Boeing 747-400 wurde mit einem in China hergestellten Gemisch aus Biotreibstoff und herkömmlichem Kerosin betrieben. Als Basis für den Biokraftstoff diente die Asterpflanze Jatropha. China will zusammen mit U.S. Partnern die Versuche mit umweltfreundlichen Treibstoffen weiterführen, in naher Zukunft ist ein Flug zwischen China und den USA vorgesehen.