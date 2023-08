Erster A380 für Qantas

Qantas wird ihren ersten A380 am 19. September erhalten.

Der A380, VH-OQA hatte den Hamburger Flughafen am 30. August in Richtung Toulouse verlassen. Der 450-Sitzer soll Qantas am 19. September geliefert werden und am 21. in Sydney landen. Qantas will den A380 ab dem 20. Oktober auf der Strecke zwischen Melbourne und Los Angeles einsetzen. Weitere 20 Flugzeuge sind bestellt.