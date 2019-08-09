LEVEL meldet Julizahlen

LEVEL Airbus A330-200 (Foto: Airbus Concept)

Im Juli 2019 konnte die Fluggesellschaft LEVEL 187 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das waren gut dreimal so viele wie im Vorjahresjuli.

Die Langstreckentochter der International Airlines Group hat die Verkehrsleistung im Juli um 104,5 Prozent auf 820 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 101,4 Prozent auf 707 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich um 1,3 Prozentpunkte auf immer noch solide 86,2 Prozent.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit LEVEL 960 Tausend Passagiere, das waren gut viermal mehr als im Vorjahr.