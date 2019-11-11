LEVEL kann stark wachsen

LEVEL Airbus A330-200 (Foto: Airbus Concept)

Im Oktober 2019 konnte die Fluggesellschaft LEVEL 174 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 18,4 Prozent mehr wie im Vorjahresseptember.

Die Langstreckentochter der International Airlines Group hat die Verkehrsleistung im Oktober um 25,5 Prozent auf 887 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 30 Prozent auf 745 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich um drei Prozentpunkte auf solide 84,0 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit LEVEL 1,521 Millionen Passagiere, das waren mehr als zweieinhalbmal so viele wie im Vorjahresoktober.