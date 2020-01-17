LEVEL meldet Dezember- und Jahreszahlen

LEVEL Airbus A330-200 (Foto: Airbus Concept)

Im Dezember 2019 konnte die Fluggesellschaft LEVEL 186 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 57,6 Prozent mehr wie im Vorjahresdezember.

Die Langstreckentochter von British Airways und damit Mitglied der International Airlines Group (IAG) hat die Verkehrsleistung im Dezember um 35,4 Prozent auf 979 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 50,0 Prozent auf 852 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung schnellte um 8,4 Prozentpunkte auf solide 87,0 Prozent nach oben.

Im Berichtsjahr 2019 konnte LEVEL insgesamt 1,877 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Das Angebot erreichte 9,543 Milliarden Sitzplatzkilometer, dabei wurden 8,011 Milliarden Sitzplatzkilometer am Markt abgesetzt. Die Flugzeuge von LEVEL waren im Jahr 2019 durchschnittlich zu 83,9 Prozent ausgelastet.