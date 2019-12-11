LEVEL meldet Novemberzahlen

LEVEL Airbus A330-200 (Foto: Airbus Concept)

Im November 2019 konnte die Fluggesellschaft LEVEL 170 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 78,9 Prozent mehr wie im Vorjahresnovember.

Die Langstreckentochter von British Airways und damit Mitglied der International Airlines Group hat die Verkehrsleistung im November um 33 Prozent auf 871 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 51,9 Prozent auf 729 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich um 10,4 Prozentpunkte auf solide 83,7 Prozent.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit LEVEL 1,691 Millionen Passagiere, das waren mehr als doppelt so viele wie im Vorjahresnovember.