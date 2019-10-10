Level meldet Septemberzahlen

LEVEL Airbus A330-200 (Foto: Airbus Concept)

Im September 2019 konnte die Fluggesellschaft LEVEL 178 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das waren 9,2 Prozent mehr wie im Vorjahresseptember.

Die Langstreckentochter der International Airlines Group hat die Verkehrsleistung im September um 36,5 Prozent auf 875 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 40,8 Prozent auf 763 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich um 2,6 Prozentpunkte auf solide 87,2 Prozent.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit LEVEL 1,346 Millionen Passagiere, das waren zweieinhalbmal so viele wie im Vorjahr.